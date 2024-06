Śląski pion do spraw przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej zabezpieczył ponad 117 mln zł w śledztwie dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych poinformowała prokuratura. To reakcja na poniedziałkowy tekst dotyczący umów zawieranych przez rząd PiS z właścicielem firmy Red is Bad.