1. Polka pracuje w spelunie z automatami do gry

2. Do speluny przychodzi nawalony Turek

3. Kobieta wdaje się w awanture z pijanym turasem bo zauważa że turas niemiło odezwał się do jej koleżanki

4. Polka dostaje bułe w morde i zauważa że typ ma nóż

5. Zamiast na policje kobieta dzwoni do tatusia żeby przyjechał i spuścił turasowi #!$%@?

6. Ojciec przyjeżdża bić turasa i w czasie bójki dostaje nożem w Pokaż całość