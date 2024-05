Złą zmianą jaką w Polsce wprowadził pis nie było to że "kradli", ale fakt że robili to w sposób tak otwarty i bezczelny. Poprzednicy robili to samo ale jednak starali się w sposób zawoalowany, bali się reakcji społecznej. Pis pokazał że można na rympał i że nic się nie stanie. Teraz już żadna opcja nie cofnie się przed niczym.