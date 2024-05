No prawda jest trochę okrutna. Jak mawia nasz mistrz Krzysztof Wielicki - za sukcesy w himalaizmie odpowiadają głównie geny. Dla Szerpów to biały człowiek ma powyżej 6000 metrów paraolimpiadę. Polecam dla wyrobienia sobie opinii film Sherpa (2015) i serie z Discovery (z cudownych czasów gdy to była TV popularnonaukowa) . Tam jest motyw jak inwalida chce zdobyć szczyt świata i oczywiście wymięka po czym Phurba Tashi znosi gościa "na barana". No jakby Pokaż całość