Ja to zawsze mam łacha z takich starych dziadów. Tobie młodzieńcze jak ci się noga powinie, zrobisz coś źle to od razu starsi wyleją ci pomyje na łeb i #!$%@?ą elaborat o życiu ile to przeszli. Ale staremu komuszemu dziadowi uwagi zwrócić nie wolno. Bo nie. Bo co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie. Jazda z takimi.