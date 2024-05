Ależ małymi i fałszywymi ludźmi są wykopki xD



Jak ruscy zaliczyli kompletną klapę na starcie wojny, to prawie wszyscy tutaj wstawiali memy typu "my już ubrani" itd.

Teraz jak się okazało, ze jednak rosja po mobilizacji i przestawieniu gospodarki na produkcję wojenną jednak jest jakimś przeciwnikiem, to wszyscy srają pod siebie xD