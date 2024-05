O Pisowcy mają w poważaniu dokumenty, nowe nie znałem. Tak jak NSA doczepiło się do dokumentacji z Turowa, ale co tam wykopki mają to w doopie. Dokumentacja ma być ogarnięta, a nie później o matko boskooo UDT wstrzymał budową, pewnie dostali przelew z Berlina, PIP wstrzymał budowę pewnie przelew od Putina dostali. Rzymianie posmarowali archeologowi. Robię w energetyce, na jednej z inwestycji, inwestor wylał się totalnie na archeologa. To miał pół roku Pokaż całość