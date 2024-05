Powtórzę to po raz kolejny. Brak nagrania z interwencji powinien prawnie służyć na korzyść osób wobec których podjęta jest interwencja i jednocześnie na niekorzyść funkcjonariusza. Tu nagranie się zachowało, ale mimo to trzymam kciuki za takie prawo. Oduczy to policję "wyczerpywania" baterii kiedy okaże się że mandatu nie ma bo kamerka nie działała.