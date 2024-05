Jak kogoś wsadzą to tylko jakieś płotki bez dobrych pleców albo słupy wystawione które podpisywały wszystko jak im kazali.

Starzy wyjadacze już wiedzą na co mogą sobie pozwolić a na co nie. Giertych sobie gada, o tych wszystkich przestępcach bo nie jest to jakaś tajemnica kto tam ile narobił lewych interesów. Tylko co z tego, skoro nie ma jednoznacznych dowodów by kogoś wsadzić.

Wiele rzeczy można było by uregulować w naszym prawie