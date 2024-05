Mdli mnie jak widzę określenie "plus-size" w takich przypadkach. Plus-size to może być kobieta, która ma duży tyłek, grube uda i wielki biust. To co jest na zdjęciu to jest skrajny przejaw choroby zwanej otyłością (w tym przypadku skrajną). Ma nawet swój kod - E66. To trzeba leczyć a nie wymyślać określenia, które mają maskować istotę problemu. Ona pewnie myśli, że jak zachoruje na raka to nazwie go sobie plus-cell i on Pokaż całość