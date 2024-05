͡

°

͜

ʖ

͡

°

Z tego co widzę to obecnie maszyniści zarabiają 7780zł brutto (mediana) - https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-maszynista-lokomotyw Obcięcie tego o 40% sprawi, że takim osobom będzie się bardziej opłacało zająć innymi zawodami, co w rezultacie spowoduje zapaść w transporcie kolejowym, który jest strategiczny dla naszej gospodarki. No ale kogo by to obchodziło, ważne, że jest 500+ i inne zapomogi dla nierobów i pasożytów (