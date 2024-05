Jak zawsze w takim przypadku zbiega się stado baranów i chce bronić milionerów przed ekstra obciążeniem. Ludzie którzy latają takimi samolotami mają was w dupie i jeśli mogliby zarobić sto dolarów więcej miesięcznie dzięki zwolnieniu was, to tak by zrobili. Nikt by nie zapłakał, jak wy płaczecie o "wolności" czy "równości" w obronie promila najbogatszych ludzi.