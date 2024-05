W Srebrowie (woj. podlaskie) trzy psy pogryzły sześcioletnią dziewczynkę. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, natomiast psy trafiły na obserwację do lecznicy. Okazało się, że zwierzęta nie mają zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Psy nie należały do rodziny dziewczynki.