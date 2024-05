Połowa miała umrzeć, a reszta cierpieć w męczarniach.

Pokaż całość

Jak się lubujesz w czytaniu tabloidów czy wsł#!$%@? w innych durni piszących co im wyobraźnia podpowiada, to twoja sprawa.Fakt był prosty: nowy wirus, z nieznanego źródła, zaraźliwy w piździec, mutujący, obecny wszędzie, bez szczepionki, przenoszony drogą kropelkową.Do czasu aż udało się poznać nowe fakty: mutuje w kierunku łagodnego, powstają szczepionki, musieliśmy wdrażać podwyższone środki bezpieczeństwa.Min. zapchało to nam ochronę zdrowia, co