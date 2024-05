Prezes Atal zauważa, że cały rynek jest w oczekiwaniu na kredyt 0%. Uważa, że wprowadzenie limitu ceny na m2 tylko utrudni już i tak skomplikowany program, nie jest to więc dobry pomysł. Skoro program jest taki skomplikowany, to może należy ułatwić deweloperom życie i wyrzucić go do kosza?