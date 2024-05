To Truck Mechanic From Poland, obserwuje ich kanał od dawna i mimo, że mechanika pojazdową ciężkich aut nie mam nic wspólnego to ogląda się ich świetnie. Niezły montaż, atmosfera w ekipie jest rzeczywiście dobra. Bardzo kompetentni się wydają w tym co robią

Milo patrzeć jak im suby rosną.



Polecam.