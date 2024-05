Dramatyczna muzyka i nagranie ze zlotu proputinowskich działaczy na Węgrzech. To co mówi ta babka to fakty, tylko że dopisuje do tego "great replacement". Jak ktoś chce walczyć na poważnie z polityką imigracyjną UE, to powinien to robić przy użyciu merytoryki, a nie dopisywania do tego teorii spiskowych, na zlotach fanów "rozsądnego konserwatyzmu".