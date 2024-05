Jak tak widzę zachwyt wykopków nad chińską motoryzacją i innymi praktykami tego zamordystycznego, nieprzyjaznego nam państwa to się zastanawiam co trzeba mieć we łbie, żeby tak pragnąć destrukcji europejskiej gospodarki? To jest tak, jakby ktoś podcinał gałąź, na której siedzisz, a ty byś go jeszcze dopingował xd.