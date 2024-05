Jeżeli PSL będzie budować teraz bunkry tak, jak wcześniej zabezpieczało bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, to już teraz możemy pakować się i przeprowadzać na zachód od Wisły. Przypomnę, że nie kto inny ale Waldek Pawlak, lider ludowców podpisał skrajnie niekorzystną umowę z Rosją na dostawy gazu. Jeżeli ktoś wierzy w to, że kolejna generacja peeseluchów wraz z Donaldem Tuskiem uchronią nas przed agresją ze wschodu inwestując w polską linię Maginota, to równie dobrze Pokaż całość