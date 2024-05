Beton. Byłem z typiara której starzy codziennie oglądali TVN i to rycie bani we wszystkich programach politycznych. Dla nich nienawiść do pisu to była kwintesencja życia. Nienawidzili chyba pisu tak mocno jak samych siebie nawzajem. Znam też przypadek z drugiej strony gdzie wyznawca pisu działa podobnie. Każda z tych stron łączy jedno albo są zgorzkniali albo nienawidzą siebie samych ze znaleźli sobie „konia ofiarnego” aby wylać tą swoją zgorzkniałość na „coś innego” Pokaż całość