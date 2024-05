To, ze w PiSie moga byc agenci rosyjscy to jeszcze sie zgodze, ale zeby PiSowi (calej partii), partii której lider, Kaczor, twierdzi ze Rosja zamordowala mu brata i skrajnie negatywnie nastawionego do Rosji (w tym uczestnictwo w pomaranczowej rewolucji na Ukrainie i rewolucjach na Bialorusi i w Gruzji) i zarzucac agenture rosyjska to trzeba byc debilem albo nie ogarniac faktów.



Schmidt nominacje na sedziego WSA dostal od Komorowskiego, ale to rowniez wcale Pokaż całość