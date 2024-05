no u nas w wielu dziedzinach nadal metody wychowawcze, medyczne i pracownicze z czasów okupanta. Zamiast sytawiac na jakośc życia, czerpanie z niego przyjemnosci, głebokiego sensu, tworzenia więzi społecznych to jest nastawienie na wyprodukowanie bezmyślnego robota kótry po zużyciu zdycha pod płotem. No ale ciezko aby straumatyzowane pokolenia szczurów z podklulonym ogonem wychowały ludzi przez duże L.