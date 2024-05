Jpdl, budują ją od 40 lat, poszło na to już chyba ponad miliard zł i ciągle jesteśmy na etapie projektowym. Tą metodą to ona będzie najdroższą niezbudowaną elektrownią na świecie, a korzyść mają tylko politycy - ileż to wysoko opłacanych stołków bez żadnej odpowiedzialności do poobsadzania swoimi :(