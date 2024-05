Sędzia, która wydawał wyrok powiedziała do niego: “Właśnie podpisałam pański wyrok śmierci. Skazanie pana było dla mnie zaszczytem”

Takie rzeczy to chyba tylko w najbogatszym kraju Trzeciego Świata.Sędzia na sali sądowej nie jest po to, by przyklaskiwać rozemocjonowanej gawiedzi i się z nią utożsamiać. Jest po to, by wydać wyrok "na chłodno". Takie cytaty świadczą tylko o tym, że państwowy sędzia pochwala samosądy.