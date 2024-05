Niestety tak to wygląda: grupa Ukraińców co ma wszystko i okradała Ukraińców poprzez korupcję wyjechała do Polski i kupuje mieszkania, samochody, a ta część Ukraińców co nie ma nic, nawet złamanego #!$%@? bije się z Moskalami albo siedzi w ostrzeliwanej miejscowości, bo nie ma dokąd uciec i nie ma za co żyć.