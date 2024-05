Wystarczyło nie wprowadzać dopłat do kredytów i byłaby stagnacja cen (albo małe spakdi) też w Polsce. Zamiast tego Polacy zrobili sobie kolejny rozdawniczy program i dopompowali ceny o 30%.



Polak lubi programy rozdawnicze. Ważne żeby wydawało się "darmowe. A czy to ma sens albo czy faktycznie jest darmowe czy może płacą inni za to - to już za duży trud myślenia dla Polaka.