Wlasnie przez takie dzialania Polska sie nie rozwija. Obca agentura wplywu lobbuje za dzialaniami ktore nie zdenerwuja wiekszosci Polakow ale spowoduja ze rozwoj panstwa w dluzszym terminie nieistnieje (np. brak elektrowni atomowej). Typowego Polaka obchodzi ile on zarabia, a to czy Polska strategicznie sie rozwija to nie jest cos co wplywa na jego codzienne funkcjonowanie.



Zamiast tego najwazniejsze tematy do debaty aborcja i 500+ oraz zwiazki partnerskie, a nie dlugoterminowe inwestycje gospodarcze.