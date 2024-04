Rok po roku, krok po kroku, pętla zaciska się coraz mocniej.

A jak ktoś ostrzegał od dawna, to wiadomo SZUR!

Przyglądacie się głupcy jak wam kajdanki zakładają i jeszcze prosicie o więcej

W czerwcu eurowybory, pewnie znowu 2/3 frajerów polezie zagłosować na tych co są wobec UE kompletnie bezkrytyczni.

W Polsce mamy całą masę ludzi, którzy za szmatę z gwiazdkami by oczy wydrapali. Dramat to jest.