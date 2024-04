Kacper, ma 22 lata. Diagnoza to: AGRESYWNY RAK ZŁOŚLIWY, EMBRYONAL CARCINOMA, GERM CELL NEOPLASIA IN SITU Z PRZERZUTAMI DO JAMY BRZUSZNEJ I PŁUC. Od prawie pół roku walczy już z wyżej wymienionym nowotworem... 20 listopada 2023 przeszedł pierwszą operacje orchidektomii...