Anale się dziwią słabym danym z kartoflanej gospodarki a tymczasem widoczna gołym okiem ucieczka dużego kapitału jest spowodowane wzrostem kosztów pracy / energii i nic tego nie zatrzyma w sytuacji kiedy jedyną przewagą rynku była tania siła robocza xD



Średnie wynagrodzenie wynosi 8400 zł brutto, wiadomo że średnią robią spółki skarbu państwa, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że to prawie 2000 Euro/m-c. Dołączyliśmy do klubu państw zamożnych mając produktywność na poziomie Pokaż całość