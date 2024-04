I w ciągu najbliższych kilku lat będzie coraz drożej bo nie robi się absolutnie nic by zmniejszyć emisyjność naszej energetyki.



Atom? Jedna elektrownia w powijakach, może powstanie w 2035-36 - powinniśmy mieć w budowie 10-15 żeby zastąpić węgiel.

Węgiel? To on generuje dziesiątki miliardów wydatków najpierw na wydobycie (wydobycie kosztuje 900 PLN/tona, elektrownia kupuje po 500 PLN/tona) a potem na ETS (samo PGE wyda w tym roku 43 mld PLN na uprawnienia Pokaż całość