Mam podobny problem. W danym miejscu jest X dostępnej mocy i chcesz więcej ale okazuje się że to co chcesz to jest 0,1% i po udostepnieniu takiej mocy zrobi się 100.1%



I teraz trzeba zainwestować i wymienić przewody albo pociagnac druga linię żeby mieć np 50-100% wiecej, i to są duże koszta a w ciagu najbliższych 20 latach może się użyje tylko z 5-10 tych 50-100% dodanych.



Więc zwiekszanie mocy odkłada sie Pokaż całość