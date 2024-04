Jak płot stoi od lat 70, to już dawno doszło do zasiedzenia.

Nawet jeżeli dopiero przy budowie płotu murowanego został on przesunięty, bo ktoś nie pomierzył, to minęło już 20 lat, więc i tak doszło do zasiedzenia. No chyba, że w złej wierze, to wtedy termin się do 30 lat wydłuża. Ale tę złą wiarę to by pewnie trzeba udowodnić, a z tym to domyślam się, że ciężko może być.