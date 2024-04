Śmiali się z wyborców PiS, że to twardy i ślepy na złodziejstwo elektorat, że babcia na wiecu Morawieckiego czy Kaczynskiego krzyknęła "A TUSK CO ROBI?!". A na wykopie już od miesięcy niczym nadzwyczajnym są komentarze "A MORAWIECKI CO ROBIŁ?!". Po wyborach nie zmieniło się dla normalnego człowieka w zasadzie nic. Nie ma wyższej kwoty wolnej, nie ma handlowych niedziel, wojna o najważniejszą sprawę w Polsce, czyli skrobankę wciąż trwa w najlepsze, TVP Pokaż całość