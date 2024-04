Może część z Was nie wie, ale na Ukrainie dalej są ulice Stepana Bandery i Romana Szuchewycza.



Ale po co o tym wspominać. Przecież to dawno temu było... Fajnopolacy, nadstawiać tyłek bardziej.



I jeszcze jedno. Zostało nam niewiele czasu. Przypomnę się z tym komentarzem za niedługo. Nie popieram żadnej ze stron konfliktu i wolałbym, żeby jedni i drudzy dogadali się.