Czekaj czekaj, nie żeby coś, ale o ile pamiętam to on jej tam nie udusił, a zgwałcił i pobił w skutek czego po kilu dniach zmarła. Natomiast wczoraj czytałem, że sąd obniżył karę zabójcy do 15 lat, który zabił innego chłopaka kopiąc go po głowie. Znów kolejny przykład wartosciowania życia kobiety i mężczyzny? Zabicie fateta waży 15lat a kobiety dożywocie?