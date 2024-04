Niech #!$%@?ą, dla mnie może zmaleć i o 100% Uber, Bolt i te wszystkie Eatsy. Na początku było w miarę, jeździło dużo ludzi żeby dorobić sobie po godzinach i to miało sens. Po kilku latach wyszła z tego patologia. Firmy mające po 20 złomów jeżdżących przez całą dobę, za kółkiem kierowca na spidzie który ani be ani me po polsku, cała znajomość Warszawy to Google Maps o stosowaniu się do oznakowania nie Pokaż całość