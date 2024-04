Mam ambiwalentne odczucia...

Smutny to czasem obraz... zwłaszcza te bezsensowne przekleństwa (czasem są zrozumiałe ale niektórzy to już pod patologię podpadają) i ogólna tępota; wypadki :/

Są jednak perełki humoru :D

Dodatkowo ta dykcja - niektórzy to mają braki z podstawówki.

Chociaż kompilacja może robić za przestrogę - coś jak na paczce papierosów



PS. Idę grac w gre ;)