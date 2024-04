Nic mnie tak nie nastawia negatywnie do ekologii jak takie zamordystyczne propozycje do tego argumentowane altruistycznymi motywacjami, które są tylko przykrywką.



To nie jest Strefa Czystego Transportu, tylko Strefa Bez Biedaków. Po Warszawie jeżdżą tylko najbogatsi zgodnie z tym "poradnikiem". No i dalej będą jeździć, bo sobie po prostu wymienią auto na nowe. Zakaz będzie dotyczyć tylko biedaków, co kupują 10-letnie auto za wszelkie oszczędności, żeby tylko mieć czym się komfortowo poruszać. Pokaż całość