Brawo dla służby więziennej, że nie ma procedur na takie spotkania. Nawet jeśli Pani uznała, że nie potrzebuje nikogo, to tam zawsze powinien siedzieć klawisz do #!$%@?. Jeszcze jasna sprawa za co siedział. W pale mi się nie mieści, że do tego dopuścili. No i te nożyczki. Cały dzień trzymają to bydło, które je plastikiem, ale tym razem nikt nie widział problemu, żeby zwyrola w jednym pokoju zamknąć z kobietą i ostrym Pokaż całość