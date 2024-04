Naprawdę niezła akcja. Najsmutniejsze jest to, że w większości ludzie tworzący rzeczy pro bono nie są w żaden sposób szeroko znani i doceniani do momentu gdy coś nie #!$%@?. Drugą bardziej przerażającą rzeczą poruszaną w artykule są nowe poprawki i funkcjonalności: najczęściej naciskają ludzie dla których "za darmo to i tak za drogo" sami nic nie wnoszą a oczekują cudów.