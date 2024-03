Co to ma za znaczenie ile zarabia? Przecież to nie jest podatek dochodwy tylko skłądka zdrowotna. Jak zachoruje to bedzie miał taka sam zakres usług.

Czy abonament RTV też ma być zależny od dochodu? Przecież nie może być, że ktoś z zarobkami 534543423PLN płaci tyle samo na telewizję co biedny na pensji minimalnej.