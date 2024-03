Pokaż całość

To dość oczywiste. Każda "standardowa" forma, czy to w budownictwie, ubiorze, czy motoryzacji, będzie się "wtapiać w tło". Pytanie tylko - czy gdyby każda nowa forma była standardową kopią poprzednika, to czy powstałby brutalizm? Albo w ogóle styl barokowy? A czy wspomniany Grand Hotel miałby pruski hełm na dachu?Albo czy od czasów pierwszych konstrukcji Carla Benza doszlibyśmy do czegoś w kształcie Countach?Uważam, że należy eksperymentować. Ale eksperymentować w