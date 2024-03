Ruscy zużyli wagnera, więźniów, wyssali wszystkie okoliczne zadupia z biednych i naiwnych, stracili doborowe wyszkolone odziały na początku wojny, przeprowadzali kilka mobilizacji i nadal potrzebują więcej, a Ukraińcy do tej pory nie przeprowadzili żadnej prawdziwej mobilizacji, a o więźniach dopiero dyskutują. Daje to do myślenia co Ukraina zrobiłaby z "potężnymi" ruskimi gdyby od początku operowali solidnym lotnictwem i nie cierpieli na braki sprzętu i amunicji.