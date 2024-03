Tl;DR Facebook usunął moje konto narażając mnie na straty finansowe.



O TYM, CZEMU FACEBOOK JEST ABSURDALNY



Dzisiaj rano znalazłem się w sytuacji, kiedy próbując wejść na facebooka, znalazłem taką wiadomość:



1. O CO TA INBA



Konto instagramowe wymienione w monicie NIE NALEŻY DO MNIE (moje konto mstonawski_pisarz/). Nie popełniłem żadnego wykroczenia.

Nie kliknąłem w żadne podejrzane linki.

Mam ustawione logowanie dwuetapowe.

Mam też autenthicatora z kodami do logowania.

Mam silne hasła, które są inne dla każdego konta.



Problem z tym, że facebook usunął moje konto jest też taki, że straciłem dostęp do administrowania paroma fanpejami, również fanpejem autorskim - dla nieobeznanych, dla pisarza gatunkowego w Polsce taki fanpej to jest właściwie jedyne źródło marketingu i pozostania z częścią czytelników w kontakcie. Z około 30 000 czytelników (jeśli nie więcej, o tylu wiem na pewno), na facebooku miałem kontakt z prawie 7 tysiacami. Z zupełnie innymi osobami mam kontakt przez konto na Tik-Toku, te grupy się jakoś w wzajemnie pokrywają, ale nie w całości - powiedziałbym nawet, że w małej cześci.



Musicie jednak zrozumieć, że przy sprzedaży książki i zdobywania informacji do kolejnych, taki kontakt na facebooku jest KRYTYCZNY dla tego typu działalności. W tej chwili mam (miałem?) konwersacje z paroma osobami, które przekazywały mi informacje niezbędne do pracy nad kolejną książką.



Tu - przez facebooka - miałem rozbudowaną sieć kontaktów. Dogadywałem też parę zleceń na teksty innego typu - inne książki artykuły. Słowem: prawie połowa mojej działalności zawodowej.



Gdybym popełnił błąd i nie dostosował się do regulaminu - sam byłbym sobie winny. Ale nie popełniłem. Facebook bezprawnie usunął moją działalność zawodową... a przynajmniej sporą jej część.



2. TO CO, NAPISZ DO FACEBOOKA, NIE?



Tu zaczynają się schody. Z biznesowego konta nie mogę skorzystać, bo aby do niego się dostać... muszę się zalogować. Po wyszukaniu w google zapytania, zostaję odesłany do oficjalnej strony pomocy facebooka z informacją:



Mogę znaleźć informację o tym, co zrobić, jeżeli moje konto zostało zawieszone i jak się odwołać:

NO TYLE ŻE NIE

Bo żeby się odwołać, trzeba się zalogować, a logowanie prowadzi mnie do monitu o tym, że konto zostało zawieszone.



Rozumiecie już absurd tej sytuacji?



3. UŻYJ SZUKAJKI, TEMAT ZAMYKAM



Oczywiście istnieje setka artykułów i filmików o tym, jak skontaktować się z działem pomocy facebooka, ale wymaga to... tak, zgadłeś: logowania.

Ewentualnie mogę założyć inne konto i spróbować skontaktować się z niego. Czy próbowałem?



Oczywiście. Proszę, oto wyniki:



Tutaj screen z tutoriala kontaktowania się z facebookiem:



A tutaj z mojego drugiego konta: