Podstawowy zarzut dotyczy zainicjowania i organizowania finansowania deficytu budżetowego przez skupowanie obligacji Skarbu Państwa. Bank centralny nie może tego robić wprost, według autorów wniosku jednak robił drogą okrężną, skupując je od należących do państwa banków.

Pokaż całość

Czyli podstawowy zarzut jest z dupy. Sami zaznaczają, że NBP robiło to drogą okrężną bo..... tak skonstruowano prawo. A jeśli przepisy na to pozwalają, to trudno uznać zarzut za słuszny. Co innego, jakby NBP zrobiło to bezpośrednio,