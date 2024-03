Nie ma takiej kategorii na granicy, ani gdziekolwiek jak "zboże techniczne". A powtarza te bzdury minister rolnictwa 36-milionowego kraju. Jeśli ktoś wprowadził do obiegu coś niespełniającgo norm UE, to powinien siedzieć za spowodowanie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia w dużych rozmiarach, a nie takie p-nie że "dam wam po łapkach". No ale oczywiście dzisiaj nikt nic nie wie. Natomiast urzędnicy są jak zwykle na maxa bezkarni, no bo za 5 lat wrócą Pokaż całość