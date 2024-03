To jest popularne oszustwo w rosji. Teraz to już trochę ucichło, ale zarówno w latach 2014-16 jak i po 24 lutego 2022 cały ich internet był zawalony tymi reklamami. Swego czasu na pikabu wisiał post o co tam chodzi, a chodzi o samą wpłatę zaliczki na poczet rozpoczęcia procesu wnioskowania o kartę polaka/unijny azyl/unijny paszport/wizę pracowniczą schengen. Ale to zazwyczaj stracone 350-600 euro i koniec tematu