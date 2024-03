Mnie to ciekawi dlaczego Staśko czy inna Spurek się nie przywaliła jeszcze o tą dzisiejszą modę.

Noszenie ubrań, w które by się zmieściły 3 osoby to straszne marnotrastwo zasobów.

Wrzucisz spodnie, bluze i pełna pralka, ile wody się marnuje, a dzieci w afryce nie mają co pić.