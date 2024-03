Pokaż całość

No parskłem śmiechem jak to przeczytałem. Od urodzenia mieszkam w Świnoujściu i tych schronów jest tyle, że o żadnym nie słyszałem XD. No chyba że chodzi o stare bunkry po WW2, ale ich też już prawie niema. Pierwszy raz usłyszałem o tym natłoku schronów z niebezpiecznika (dali mapkę https://strazpozarna.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=ec00a2b879424296b6dcc400393c6c1e&sliderDistance=100). Przeglądając mapę okazało się, że większość tych schronów to parkingi pod blokami i piwnice w starych blokach. Trafiły też się piwnice w prywatnych